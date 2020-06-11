لليوم الثامن على التوالي.. تونس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للمصابين مستقر عند 1087 .. و989 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت في بيان، أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر في حدود 1087، و989 حالة شفاء، و49 حالة وفاة، و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.