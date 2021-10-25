صحة المدينة المنوّرة تنفّذ 767 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت المراكز التجارية والمطاعم وقُدمت خلالها التوعية الصحية لـ 1972 شخصاً

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 767 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 11 - 1443/3/17هـ، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1972 شخصاً.