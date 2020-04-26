المدينة المنورة.. استحداث سوق مؤقت للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء

يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، سوقاً مؤقتاً للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في حي سيد الشهداء.
وسيُسهم السوق المؤقت الجديد في تخفيف الزحام على السوق المركزي، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.

أمانة منطقة المدينة المنورة سوق مؤقت للفاكهة والخضار

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26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 06:20 PM

يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة

المدينة المنورة.. استحداث سوق مؤقت للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، سوقاً مؤقتاً للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في حي سيد الشهداء.
وسيُسهم السوق المؤقت الجديد في تخفيف الزحام على السوق المركزي، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.

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أمانة منطقة المدينة المنورة سوق مؤقت للفاكهة والخضار

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