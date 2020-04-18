عن بعد.. البرلمان العربي يناقش تداعيات "كورونا" ويبحث "قرارًا ومقترحًا"

معالجة آثار الوباء الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعوب أولوية

يعقد مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، غدًا الأحد؛ اجتماعًا عن بُعد عبر تقنية الفيديو (كونفرانس)، لمناقشة انتشار فيروس كورونا في العالم العربي، وسُبُل مواجهته ومعالجة آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب العربي، وتداعياته على اقتصاديات الدول العربية.



وأفاد البرلمان العربي، في بيان اليوم، بأن رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية؛ سيقدمان خلال الاجتماع عرضًا بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا في الدول العربية، وتأثيراته على قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، وسبل مواجهته والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.



وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيناقش مشروع قرار بشأن مواجهة انتشار جائحة كورونا في العالم العربي، ومقترحًا لرئيس البرلمان العربي بشأن إصدار البرلمان العربي قانونًا عربيًّا استرشاديًّا لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، إضافة إلى أربعة مشاريع بشأن متابعة تطورات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا.



ويستعرض الاجتماع ما أُنجز في تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2019.