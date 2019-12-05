رينارد يواجه قطر بمهاجمين.. تعرف على تشكيلة الأخضر

زج الفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالثنائي: فراس البريكان، وعبدالله الحمدان، في تشكيلة المنتخب السعودي الذي سيخوض مباراة نصف نهائي خليجي 24 أمام منتخب قطر اليوم.


وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، محمد خبراني، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

المنتخب السعودي خليجي 24 منتخب قطر

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05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 07:10 PM

رينارد يواجه قطر بمهاجمين.. تعرف على تشكيلة الأخضر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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زج الفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالثنائي: فراس البريكان، وعبدالله الحمدان، في تشكيلة المنتخب السعودي الذي سيخوض مباراة نصف نهائي خليجي 24 أمام منتخب قطر اليوم.


وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
فواز القرني، ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، محمد خبراني، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

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المنتخب السعودي خليجي 24 منتخب قطر

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