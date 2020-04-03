مختص: قرار حصر التغطية الإعلامية على القنوات المرخصة "صائب"

قال: إن المواطن والمقيم والجهات الحكومية كانوا على قدر المسؤولية

أكد مختص بالإعلام التنموي أن الأزمة الحالية أثبتت أن عددًا من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ملؤوا الدنيا ضجيجًا إبان المواسم المختلفة لبلادنا، ليس لهم أي دور في جائحة كورونا التي ضربت العالم، وكان دورهم يقتصر في السابق على الإعلان والتسويق لأشياء بعضها تافه.

وقال سعيد هليل العجل، رئيس ملتقى "صحافيو الوطن": "إن عددًا منهم لم يقدم شيئًا للوطن أو للجهات التي خدمت الوطن، بل واصلوا تعنتهم وصدودهم إلى درجة صوَّرت لبعضهم أنهم فوق النظام بعد أن اغتروا بكثرة متابعيهم لمحتواهم الذي قد يكون غير ذي فائدة".

وأضاف: "فيروس كورونا فضح ذلك المشهور الذي استضافته شاشات التلفاز عبر العديد من القنوات قبل أن ينقلب السحر على الساحر. وترى تلك القنوات أن ما حدث كان سقطة لن تتكرر. وبعد أن امتدحت أقلام عدة هؤلاء المشاهير اكتشف أصحابها أنهم كانوا ينفخون في قربة مشقوقة، كما يقول المثل الشعبي".

وتابع: "المشاهير والأبطال الحقيقيون هم الذين يضحون بأرواحهم، وبكل ما يملكون، لأجل الوطن. ولا يزال العديد منهم يدافع عن الوطن على جميع جهاته، وعلى كل الأصعدة. وهم جنودنا البواسل في القطاعات العسكرية كافة، والجهات الأمنية، سواء من هم على الحدود والجبهات أو من هم بالداخل على المنافذ والمعابر والطرق والجوازات".

وأبان "العجل": "كورونا كشف لنا قوة القطاع الصحي الذي تقوده الدولة بكل كفاءة واقتدار، بكل ما يقدمونه ليل نهار لصحة المواطن والمقيم عبر الرسائل والبرامج التوعوية، بل حتى بالمقار في المحاجر وغيرها".

وأشار إلى ظهور حقيقة الأقلام المخلصة التي خصصت كتاباتها لأجل الوطن وإنجازاته، بل شاركت مع الحملات دون أن تقول "شاهدوني أنا مخترق للحظر"، وجهود الأمانات والبلديات في شتى أنحاء السعودية، التي تعمل ليل نهار، وقدمت العديد من النصائح والفيديوهات والإرشادات، بل قامت بتوزيع المعقمات ورش الشوارع والحاويات بأنواع المعقمات.

وأشار إلى دور عدد من بعض رجال الأعمال الفاعلين الذين قدَّموا كل ما يملكون من أجل وطنهم، وجعلها تحت تصرف الوطن. كما ظهر دور الإعلاميين الحقيقيين ممن أفنوا سنوات في الميادين وعبر صُحفهم الورقية، ثم عبر منصاتها الإلكترونية، ولم يظهر في أزمة كورونا متبجح بظهوره وقت الحظر.

وأضاف "العجل": "المواطن هو القلب النابض للوطن بامتثاله للتعليمات، وتقيده بكل ما صدر من قيادته الحكيمة، وهو رجل الأمن الأول، بل رجل الصحة الأول. وكذلك المقيم على أرض هذا الوطن أصبح مدركًا لدوره تمامًا من خلال الامتثال للتعليمات التي صدرت من الجهات العليا، وعدم المحاولة لخرقها لأي سبب كان".

واختتم: "الأزمة الحالية التي ستمرُّ بسلام -بإذن الله- أثبتت أن الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الأهلية كافة سخَّرت كل ما لديها لأجل الوطن تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقه الله وسدد على طريق الخير خطاه-".