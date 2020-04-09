ضمن برامج تطويق "كورونا".. "براً بمكة" توزع 14 ألف عبوة مياه زمزم

مبادرة بتوجيه "الفيصل" بالتنسيق بين مكتب الزمازمة وشراكة لجنة السقاية

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد المتحدث الرسمي أمير بن فيصل عبيد، أن مكتب الزمازمة وضمن برامج مسؤولياته المجتمعية عمل بالشراكة مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وفقاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإطلاق مبادرة "براً بمكة" لتسليم اللجنة 14400 عبوة ماء زمزم؛ لتوزيعها ضمن السلال الغذائية للمستهدفين بالمبادرة.

وأضاف: "كما تم بالشراكة مع وزارة الصحة ممثلةً بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أيضاً على تسليم 9600 عبوة ماء زمزم؛ لتوزيعها للمصابين وفق الإجراءات المتبعة؛ وذلك ضمن جهود مكتب الزمازمة الموحد مع التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لدعم مكافحة وباء فيروس "كورونا" (كوفيد-19)؛ حيث عمل المكتب على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة مع استمرار المحافظة على أعلى درجات التعقيم لمخرجاته".

ويأتي ذلك تأسياً بقول رسول الله صل الله عليه وسلم: "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم"، مع العمل على عدة برامج توعوية مصاحبة تحقق الأهداف المنشودة.

ولفت "عبيد" إلى أنَّ المصنع التابع للمكتب مكون من خطي إنتاج وتعبئة عبوات ماء زمزم سعة 20 لتراً بطاقة إنتاجية تقدر بـ2000 عبوة في الساعة لكل خط، وخط إنتاج ثالث ينتج عبواته بسعة (200-330-600) ملل وعبوات اللتر ونصف بطاقة إنتاجية تقدر بـ10800 عبوة بالساعة، ومنطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وتابع: "المكتب يقع تحت إشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، ويعمل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على متابعة دائمة لمخرجات المكتب؛ من أجل تحقق الأهداف المرجوة".