الأزواج والزوار ممنوعون من الدخول.. فندق إسباني "للنساء فقط"

لتوفير مساحة لهن بعيدًا عن ضغوط الحياة

افتتح في مدينة مايوركا الإسبانية أول فندق للسيدات في البلاد، ليكون مكانًا محظورًا على الرجال الذين لا يمكنهم دخوله.

ويقع فندق "سوم دونا" بالقرب من بورتو كريستو، ويقدم خدمات حصرية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 عامًا فما فوق.

ومع 39 غرفة وحمام سباحة ومنتجع صحي ومكتبة وتراس على السطح، تهدف المنشأة التي نالت تقييم أربع نجوم إلى توفير "مساحة جديدة للنساء اللواتي يتطلعن إلى الانفصال عن ضغوط الحياة اليومية."

وتعد الخدمات الصحية المتوفرة، مثل التدليك والعلاجات وحوض السباحة ومقصورة التشمس الاصطناعية، محورًا رئيسًا للفندق، إلى جانب الأطعمة من مصادر محلية و "فن الطهو المرن" والمأكولات الصحية والمستدامة. ووفقًا لموقع الفندق ويمكن للضيفات أيضًا المشاركة في الرحلات حول الجزيرة والأنشطة الثقافية.

ويقول الفندق إنه يرحب بكل النساء، وبالمسافرات، والأمهات والبنات والمجموعات الأكبر.

يُشار إلى أن سياسة حظر الرجال تنطبق أيضًا على الزوار. وقال رئيس فنادق سوم دونا، جوان إنريك كابيلا، إن الدراسات الاستقصائية التي أجرتها المجموعة كشفت أن العملاء من الإناث أعجبن بفكرة فندق للنساء فقط.