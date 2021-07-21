أجواء جازان اليوم.. غبار وأمطار وبرد

تنبيه الأرصاد: مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متفاوتة الغزارة وأتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدائر, والدرب, والريث, والطوال, والعارضة, والعيدابي، وبيش, وصامطة, وصبيا, وضمد , وفيفا , وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.



ووفقاً للمركز فإن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.