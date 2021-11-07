بعد نجاته من محاولة اغتيال.. رئيس الوزراء العراقي: أدعو الجميع إلى ضبط النفس

طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مكان إقامته في العاصمة بغداد

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد نجاته من محاولة اغتيال فاشله، استهدفت مكان إقامته في العاصمة بغداد، الجميع إلى ضبط النفس لمصلحة العراق.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تَعرّض -فجر اليوم- لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مكان إقامته في العاصمة بغداد؛ مؤكدة أنه لم يصب بأذى وهو بصحة جيدة.

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة في بيان: إن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد، وأضاف البيان أن القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي إثر نجاته من محاولة الاغتيال: "أنا بخير والحمد الله وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق"؛ مبينًا أن " صواريخ الغدر لن تُثَبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".