أمير تبوك يطمئنّ على صحة الشيخ "الضيوفي"

يرقد بالمستشفى إثر عارض صحي ألمّ به

اطمأنّ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على صحة الشيخ عبدالله بن عتيق الضيوفي، والذي يرقد بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك؛ إثر عارض صحي ألمّ به.

وسأل أمير منطقة تبوك الله -العلي القدير- أن يمنّ على الشيخ الضيوفي بالشفاء العاجل .

وأعرب الشيخ "الضيوفي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.