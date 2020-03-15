إمارة مكة: تعليق استقبال أمير المنطقة ونائبه للمواطنين حتى إشعار آخر

دعت لاستخدام قنوات التواصل الإلكترونية للاستفادة من خدماتها

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن تعليق استقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ‏ونائبه الأمير بدر بن سلطان، للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة؛ للحدّ من انتشار كورونا، ودعت الجميع لاستخدام قنوات التواصل الإلكتروني للاستفادة من خدماتها.