"الموارد البشرية" تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين في المنصات الإلكترونية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد المهلة التصحيحية بالقرار الوزاري رقم 105576 وتاريخ 07 / 06 / 1442هـ الخاص بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 19 سبتمبر 2021م الموافق 12 / 02 / 1443هـ.
يأتي هذا القرار بالموائمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد المهلة التصحيحية بالقرار الوزاري رقم 105576 وتاريخ 07 / 06 / 1442هـ الخاص بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 19 سبتمبر 2021م الموافق 12 / 02 / 1443هـ.
يأتي هذا القرار بالموائمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.