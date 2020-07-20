رئيس الوزراء المصري يثمِّن الجهود الكبيرة للمملكة الرامية إلى استعادة الاستقرار في اليمن

أكد رفض مصر التدخلات غير العربية كافة في الشأن اليمني

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رفض مصر التدخلات غير العربية كافة في الشأن الداخلي اليمني، ودعمها الكامل للحكومة والشرعية اليمنية المُمَثلة في الحكومة والرئيس اليمني؛ مثمنًا الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية الرامية إلى استعادة الاستقرار في اليمن في المجالات كافة.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره اليمني معين عبدالملك الذي يزور مصر حاليًا عقب جلسة المباحثات الثنائية التي عُقدت بينهما: إن التدخلات غير العربية في الشأن اليمني تزعزع الاستقرار، وتزيد من صعوبة المشهد اليمني؛ مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة لمصر، خاصة وأن الجانب اليمني طلب مساندة مصر في جهود إعادة الإعمار للدولة اليمنية.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني من جانبه، أن المباحثات كانت مهمة واللقاءات بين رئيس الوزراء في مصر مع الجانب اليمني سمحت بتبادل وجهات النظر في الملفات كافة؛ مؤكدًا أن لدى قيادة البلدين رؤية واحدة حول طبيعة المخاطر التي تهدد المنطقة وتهدد الأمن القومي العربي بشكل عام.

وقال: إن اليمن يعاني بسبب تدخل النفوذ الإيراني، وهو التغلغل والتهديد الذي يستهدف باب المندب والتجارة وأمن البحر الأحمر؛ مشيرًا إلى أن المباحثات مع الجانب المصري تطرقت إلى العديد من المجالات وخصوصًا الجانب الاقتصادي.