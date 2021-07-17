"المدخلي" يحتفل بتخرُّجه من الكلية البحرية الفرنسية

تلقى علي محمد علي آل علي المدخلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّجه من الكلية البحرية الفرنسية تخصص بكالوريوس علوم بحرية وهندسية برتبة "ملازم أول".



فيما عبّر "المدخلي" عن فخره واعتزازه بالانتساب للقوات البحرية سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.