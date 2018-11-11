أمانة عسير تحصد المركز الثاني في النظافة

في استطلاع المركز الوطني

حصلت أمانة منطقة عسير على المركز الثاني على مستوى أمانات المناطق، في استطلاعٍ لقياس رضا السكان عن نظافة المدن بالمملكة للربع الثالث من العام 2018م.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري: إن أمانة عسير حصلت على المركز الثاني على مستوى أمانات المناطق؛ بعد أن أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي استطلاعًا شمل عينة بلغ عددها 2356 ألف مشارك، لقياس مدى رضا الجمهور عن مستوى خدمات النظافة في أمانات المناطق خلال الشهور الماضية، وجاءت نتائجه بأنْ بلغت نسبة الرضا 69.3% حول مستوى النظافة في عسير، والتي جاءت بالمرتبة الثانية بعد القصيم.

وأوضح أن الاستطلاع جاء لقياس مدى نجاح مبادرة "معالجة التشوه البصري في المدن السعودية"، والذي يهدف لرفع مستوى الوعي بالنظافة منذ انطلاقها.

وأرجع "الشهري" هذا النجاح الذي سجلته أمانة عسير، إلى حرص فريق العمل بالأمانة على دراسة احتياجات المجتمع والتعرف على اتجاهاته من خلال الاستبيانات واستطلاعات الرأي قبل وبعد تنفيذ الحملات، للتعرف على أهم الوسائل الفاعلة والمؤثرة في زيادة الوعي وقياس مدى تحسن مستوى النظافة.

وأشار إلى أن ذلك أحد عناصر التخطيط الاستراتيجي التي التزمت بها أمانة منطقة عسير في تخطيط وتنفيذ مبادرة "معالجة التشوه البصري بالمدن السعودية"، والمرتبطة بتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، لتحقق بذلك الأمانة مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسة.

وقال: إنه على مدى الشهور الماضية كثَّفت أمانة عسير زياراتها الميدانية في الأحياء السكنية والأسواق والمرافق العامة، وتعرفت على مدى التزام المجتمع وسلوكياته، وبالتالي تعرفت عن قرب مدى حاجة المناطق من جهود اتصالية وبرامج وأنشطة تفاعلية من شأنها أن تعزز رفع الوعي وتحسن مستوى النظافة.

ولفت إلى أن مبادرات وأنشطة الأمانة كان لها فاعلية كبيرة، إلى جانب تحسين وسائل التوعية، وأهمها تمكين مؤسسات وأفراد المجتمع لتبنِّي المسؤولية تجاه نظافة وجمال مدينة أبها، مع زيادة وتيرة التعاطي والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ذلك النجاح لم يأتِ إلا بتوجيهٍ ودعم متواصل من أمين منطقة عسير، "د. و ليد الحميدي".

يذكر أن أمانة عسير لا زالت تواصل نجاحاتها على مستوى الأصعدة كافة، بفضل استراتيجياتها ورسم خططها التي تهدف لتحقيق المفهوم النوعي في رفع التنافسية والاستجابة مع متطلبات المستفيدين واحتياجاتهم لتعزيز مسيرة التطور والارتقاء بالخدمات البلدية للتيسير على المواطنين وراحتهم.