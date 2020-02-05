"فروسية الجوف" تطلق مسابقة لتصميم شعارها.. والجائزة 30 ألف ريال

"العلي" دعا لإرسال المشاركات بصيغ متعددة على بريد النادي الإلكتروني

مدد نادي الفروسية بمنطقة الجوف مسابقة تصميم شعاره الجديد ، 20 يومًا، ورصدت له جائزة بقيمة 30 ألف ريال للفائز بأفضل تصميم .

وأوضح مدير ميدان فروسية الجوف محمد بن مختار العلي, أن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على تطوير الميدان بكل جوانبه حتى يضاهي في مستواه الميادين العالمية، مشيرًا إلى أن الميدان ينظم الآن مسابقة لأبناء وبنات الوطن للمشاركة في تصميم شعار وهوية للنادي تتماشى مع هذا التطور، مع مراعاة الشروط "أن يكون الشعار مبتكرًا وجديدًا في تصميمه، أن يتضمن الشعار السيفين والنخلة وهوية المنطقة والفروسية، لا يكون الشعار مقتبسًا من أي شعارات أخرى، لا يحق المطالبة لاحقًا باسترجاع الشعار الفائز، يمتلك الميدان الحقوق الفكرية للشعار".

ودعا مدير ميدان الفروسية بالجوف المشاركين إلى إرسال المشاركات بصيغ متعددة على بريد النادي الإلكتروني "frosihaljof@gmail.com" ، في موعد أقصاه 20 فبراير 2020 م، علمًا بأن قيمة جائزة الشعار للفائز ستكون 30 ألف ريال.