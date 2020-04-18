جميع الاختبارات سلبية.. "جزر كوك" تعلن خلوها من "كورونا"

فرضت قيوداً وألغت التجمعات وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم

أعلنت جزر كوك بمنطقة المحيط الهادي، خلوها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي أول دولة في العالم تقوم بذلك، بعد أن جاءت نتائج جميع الاختبارات التي أجريت هناك سلبية.

جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء هنري بونا؛ أصدره الليلة الماضية، مؤكداً فيه خلو بلاده من الفيروس مع عدم تسجيل أيّ حالات لفيروس كورونا سابقاً، وكانت نتائج جميع الاختبارات سلبية.

وأجرت السلطات المختصة في جزر كوك نحو 900 اختبار منذ الشهر الماضي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وجزر كوك، جزيرة ذات حكم ذاتي تابعة لنيوزيلندا في جنوب المحيط الهادي -على بُعد نحو 3200 كيلومتر من ولنجتون- وتضم 15 جزيرة ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة.

وفرضت البلاد قيوداً في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، بعد أن بدأت نيوزيلندا الإبلاغ عن عشرات من حالات الإصابة بالفيروس، وألغت جميع التجمعات وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم.

ورفعت الحكومة أيضاً بعض القيود، من بينها السفر بين جزيرة راروتونجا، حيث تقع العاصمة أفاروا، والجزر الأخرى.