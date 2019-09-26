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إحراج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سارعت فيها "الجزيرة" بتغيير الكاميرا

"يا عيني على المهانة".. هكذا سَخِر "أديب" من مصافحة الرئيس الفرنسي لـ"تميم"

سَخِر الإعلامي عمرو أديب، من الطريقة التي صافَحَ بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أميرَ قطر؛ حيث ظهر جالسًا ويضع قدمًا على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بـ"تميم"، وعدم تقديره واحترامه، والذي يعتبر "مخالفًا للبروتوكول"، وقال "أديب": "أنت يا تميم ولا تسوى حاجة يابني.. أنت دويلة، يقوم ليك ليه".

وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر": "مهانة في مهانة.. يا عيني على المهانة.. رغم إن تميم المجد لديه استثمارات نص فرنسا ونوادي ليلية وفِرَق رياضية".

وعرض "أديب" مقارنة بين اللقاء الحارّ بين إيمانويل ماكرون، والرئيس عبدالفتاح السيسى، وبين اللقاء الباهت من ماكرون لـ"تميم".

جاءت الواقعة على هامش جلسات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان ناقل هذا الحدث هي قناة "الجزيرة" القطرية، التي سارعت بتغيير الكاميرا لحدث آخر؛ لتدارك الموقف المحرج الذي تعرض له أمير قطر.