التقطتها عدسة المصورين.. شاهد حفاوة استقبال رئيس وزراء اليابان لولي العهد

كان في مقدمة مستقبليه أثناء وصوله إلى مقر القمة في أوساكا

التقطت عدسة المصورين مجموعة من الصور لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي يترأس الأمير وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين أثناء وصوله إلى مقر انعقاد القمة.


حيث أظهرت الصور حفاوة استقبال رئيس الوزراء الياباني لولي العهد والتقاط الصور التذكارية.


وكان قد علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بالقول: "للفخر عنوان".

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 06:10 AM

كان في مقدمة مستقبليه أثناء وصوله إلى مقر القمة في أوساكا

التقطتها عدسة المصورين.. شاهد حفاوة استقبال رئيس وزراء اليابان لولي العهد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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التقطت عدسة المصورين مجموعة من الصور لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي يترأس الأمير وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين أثناء وصوله إلى مقر انعقاد القمة.


حيث أظهرت الصور حفاوة استقبال رئيس الوزراء الياباني لولي العهد والتقاط الصور التذكارية.


وكان قد علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بالقول: "للفخر عنوان".

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