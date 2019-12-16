عبور 13 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 ديسمبر 2019م إلى 17 ديسمبر2019م تحمل 26.633 كرتوناً من التمور تزن 213 طناً و64 كيلوجراماً، و150 سلة غذائية تزن 11 طناً و100 كيلوجرام، و43 طناً و800 كيلوجرام من المواد الإيوائية تحتوي على 365 خيمة، تستهدف محافظات مأرب، الضالع، عدن، سيئون، الحزم.

وتأتي هذه المعونات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.