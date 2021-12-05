"المربعانية" تتهيأ بعد غد.. "الحصيني": بداية فعلية للشتاء ومظنة البرد!

قال: مدتها 39 يوماً وتعد امتداداً للوسم.. يتخللها 3 نجوم وأولها الإكليل

تبدأ "المربعانية"، بعد غدٍ الثلاثاء، وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها 39 يوماً، فيما يدخل الشتاء فلكياً -الانقلاب الشتوي- السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر.

وأوضح الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن أول المربعانية يمكن اعتبارها إمتداداً للوسم، يتخللها ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يوماً، والقلب 13 يوماً، والشولة 13 يوماً، ومجموعها بالجملة 39 يوماً.

وأكد "الحصيني"، أن فترة المربعانية مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخاصةً إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.