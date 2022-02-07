عوالق ترابية على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٩ صباحًا.