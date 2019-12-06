المحكمة الجنائية الدولية قلقة من تلويح إسرائيل بضم غور الأردن

في تقريرها السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه منذ عام 2015

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، التقرير السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ عام 2015، وخصّص التقرير سبع صفحات تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلاً للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال العام المنصرم.

وأعربت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا؛ في تقريرها السنوي، عن القلق لما تخطّط له إسرائيل بشأن ضمّ غور الأردن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ إن أيّ خطوة أحادية ستُبعدنا أكثر عن حل الدولتين.

المحكمة الجنائية الدولية القضية الفلسطينية القدس

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06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 01:28 PM

في تقريرها السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه منذ عام 2015

المحكمة الجنائية الدولية قلقة من تلويح إسرائيل بضم غور الأردن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، التقرير السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ عام 2015، وخصّص التقرير سبع صفحات تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلاً للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال العام المنصرم.

وأعربت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا؛ في تقريرها السنوي، عن القلق لما تخطّط له إسرائيل بشأن ضمّ غور الأردن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ إن أيّ خطوة أحادية ستُبعدنا أكثر عن حل الدولتين.

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