"الشورى" يناقش تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

استعرض أهم الإنجازات والمعوقات والصعوبات والحلول المناسبة

عقدت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وبحضور المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث للعام المالي 1441/ 1442هــ المحال للجنة لدراسته، وبحث أداء المؤسسة خلال عام التقرير.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة، والمعوقات والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها، والحلول المناسبة التي تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية التي تقدمها.

وقد طرح أعضاء اللجنة الصحية خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه تقرير المؤسسة من معلومات، فيما أجاب مسؤولو المؤسسة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعرض أمام المجلس للمناقشة في الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الصحية بمجلس الشورى تتدارس حسب اختصاصها الموضوعات وتقارير الأداء السنوية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية، والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها ووضع التوصيات قبل رفعها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس.