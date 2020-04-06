30 مستشفى يعقدون اجتماعًا مرئياً لمناقشة حالات كورونا بالشرقية

التشديد على إجراءات السلامة والحماية الشخصية والتوعية والتثقيف الصحي

عقد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور إبراهيم العريفي اجتماعًا مرئيًا مع أكثر من ٣٠ مستشفى حكوميًا وأهليًا بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة علاج الحالات الإسعافية غير حالات مرض الكورونا المستجد وتوفر المخزون الاستراتيجي بالمستشفيات وفحص المرض المستجد بمختبرات مستشفيات الشرقية "المسح الصحي".

كما ناقش الاجتماع معالجة حالات مرض الكورونا وتوحيد البرتوكولات والموجهات الخاصة بالعمل والتشديد على إجراءات السلامة والحماية الشخصية والتوعية والتثقيف الصحي.

فيروس كورونا الجديد الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 06:00 PM

التشديد على إجراءات السلامة والحماية الشخصية والتوعية والتثقيف الصحي

30 مستشفى يعقدون اجتماعًا مرئياً لمناقشة حالات كورونا بالشرقية

حامد العلي

الدمام

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عقد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور إبراهيم العريفي اجتماعًا مرئيًا مع أكثر من ٣٠ مستشفى حكوميًا وأهليًا بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة علاج الحالات الإسعافية غير حالات مرض الكورونا المستجد وتوفر المخزون الاستراتيجي بالمستشفيات وفحص المرض المستجد بمختبرات مستشفيات الشرقية "المسح الصحي".

كما ناقش الاجتماع معالجة حالات مرض الكورونا وتوحيد البرتوكولات والموجهات الخاصة بالعمل والتشديد على إجراءات السلامة والحماية الشخصية والتوعية والتثقيف الصحي.

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فيروس كورونا الجديد الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية

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