الولايات المتحدة تسجِّل 157,997 إصابة جديدة و1,415 وفاة بكورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,997 إصابة مؤكدة و1,415 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 39,831,318، فيما بلغ عدد الوفيات 644,848.
إجمالي الإصابات 39,831,318 حالة والوفيات 644,848 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,997 إصابة مؤكدة و1,415 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 39,831,318، فيما بلغ عدد الوفيات 644,848.