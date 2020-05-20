اعتادت زيارة المحاجر الصحية.. "كورونا" يودي بحياة نائبة باكستانية

رغم ارتفاع معدل الإصابات إسلام آباد مستمرة في تخفيف الإجراءات

توفيت شاهين رازا عضو المجلس التشريعي المحلي للبنجاب في باكستان، اليوم الأربعاء، بعد إصابتها بـ"كوفيد-19"، لتصبح أول شخصية سياسية يودي تفشي الفيروس بحياتها في البلاد، في وقت رفعت فيه إجراءات العزل العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى مايو الطبيب أسعد أسلم، أن شاهين رازا (65 عاماً) توفيت في مدينة لاهور في شرق باكستان، وفقاً لـ"رويترز".



وأضاف أنها دخلت أحد المستشفيات يوم 17 مايو ثم نقلت إلى مستشفى مايو يوم الاثنين حيث أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس.

من جهتها، بينت وزيرة الصحة بالبنجاب ياسمين رشيد، أن "رازا " كانت تزور مراكز الحجر الصحي في الإقليم لتفقدها، وكانت من الناجين من مرض السرطان.

و"رازا" عضو في الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان، وانتخبت ضمن الحصة المخصصة للنساء.

وسجلت باكستان 45898 حالة إصابة و985 وفاة حتى الآن، جراء المرض التنفسي الناتج عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وشهد أمس أعلى وفيات يومية وبلغت 46 وفاة.

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة واصلت باكستان اليوم، تخفيف القيود بتشغيل شبكة القطارات بعد توقفها منذ نحو شهرين.