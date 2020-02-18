"مشعل بن ماجد" يتوج الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها الـ 11

تنافس بها 600 طالب وطالبة من 21 جامعة و50 مدرسة من التعليم العام

توّج محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء اليوم "الثلاثاء"، الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في المحافظة لدورتها الحادية عشرة والتي حظيت بتنافس ٦٠٠ طالب وطالبة من ٢١ جامعة وكلية حكومية وأهلية و٥٠ مدرسة من التعليم العام بحضور عدد من المسؤولين وأولياء أمور المتسابقين.

وفور وصول الأمير مشعل بن ماجد مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم ألقى أمين عام الأمانة العامة للمسابقة الدكتور صلاح كلمة رحب فيها بالأمير مشعل بن ماجد والحضور، مبيناً فضل خدمة القرآن والعناية به، مؤكداً أن هذه البلاد دستورها القرآن، والعناية به نهج دأبت عليه، مشيراً إلى أن إقامة هذا المحفل القرآني السنوي هو جهود أناسٍ جندوا أنفسهم لرعاية هذا الكتاب الكريم والعناية بحفظته.

ونوه بدور الأمير مشعل بن ماجد في استمرارية هذا التنافس ومتابعة مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن ناصر الحميدان لدعم كل ما من شأنه يخرج الإبداعات والمواهب في حفظ القرآن الكريم وتدارسه والاهتمام بعلومه.

عقب ذلك جرى تقديم الطلاب الفائزين، وأوبريت من وحي القرآن.

وألقى مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان كلمة زف خلالها التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة مبرزاً فضل القرآن الكريم والاجتماع على كلمته فهو المعجزة الكبرى والهداية العظمى للناس أجمعين، ومن اعتصم به فقد هدي إلى الصراط المستقيم موجهاً أسمى عبارات الشكر والعرفان للأمير مشعل بن ماجد على رعايته للمسابقة منذ انطلاقتها الأولى وتحفيزها لحفظ القرآن الكريم والتنافس فيه.

وأكد حرص جامعة جدة على أداء رسالتها في الاهتمام بالقرآن الكريم بشتى الطرق وجميع الوجوه فقد كانت رعاية حفظة القرآن الكريم والاهتمام بعلومه أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للجامعة واستكشاف الموهوبين من حفظته.

وجرى عرض فيلم وثائقي عن المسابقة وما مرت به من تطور على مستوى التنظيم وتقديم الكفاءات من حفظة وحافظات القرآن الكريم، أعقبها تقديم فقرة مبادرة "أجران" وهي لذوي الهمم العالية كما صافح ذوي الهمم والتقطت الصور التذكارية.

عقب ذلك، تفضل محافظ جدة بتدشين منصة "الوحيين" لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية كما كرم الرعاة والداعمين للمسابقة وتسلم سموه هدية تذكارية من مدير جامعة جدة, بعدها التقطت الصور التذكارية له مع الطلاب الفائزين وعددهم ٣١ بجميع أفرع المسابقة للطلاب والطالبات.