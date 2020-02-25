قتل 17 شخصاً حتى الآن .. "كورونا" يثير الرعب بين الإيرانيين

3 وفيات جديدة اليوم وسط دعوات للسكان بالبقاء في منازلهم

ارتفع عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في إيران، إلى 17 شخصاً بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن مصابين اثنين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة بشمالي البلاد تُوفيا، إضافة إلى حالة وفاة أخرى في محافظة البرز- غربي طهران.

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ساوة- شمالي إيران، عباس نيكروش؛ إن حالتَي إصابة بفيروس كورونا تُوفيتا قبل أيام، وأن سبب التأخر في الإعلان عن ذلك، كان بسبب انتظار نتائج فحص كورونا.

وأضاف، بحسب "روسيا اليوم"، أن الحالتين هما لسيدتين تبلغان من العمر 82 عاماً و87 عاماً كانتا تعانيان مشكلات رئوية حادة وإحداهما كانت تتردّد على مدينة قم.

من جهته، أعلن نائب رئیس جامعة العلوم الطبية في محافظة البرز- غربي طهران حسن إينانلو؛ لوكالة مهر عن وفاة حالة إصابة بفيروس كورونا من بين ثلاثة في المحافظة، داعياً السكان إلى تجنب الخروج من المنازل للحد من تفشي الفيروس.

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وزير الداخلية: هناك ضرورة للتغلب على الفيروس القاتل من خلال تعزيز الوحدة

"كورونا" يواصل حضوره القوي بـ "ايران" قافزاً بعدد ضحاياه لـ ١٤ حالة وفاة

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات، من جرّاء فيروس كورونا، إلى 14 شخصاً، وذلك بعد وفاة حالتين جديدتين، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وكان وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي؛ قد قال اليوم الثلاثاء، إن هناك ضرورة للتغلب على فيروس «كورونا» القاتل من خلال تعزيز الوحدة والتعاون والتلاحم في البلاد.

ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية، تصريحات وزير الداخلية الإيرانية خلال مؤتمره الصحفي، حيث أكّد أن الحكومة تدارست خلال اجتماعها قضية فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية في البلاد.