أمين جدة يعتمد مبادرتي تطوير المشهد البصري وكورنيش الألوان

يهدف للارتقاء بالطابع الحضاري للمحافظة بالتعاون مع جمعية "عيون"

اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن على التركي مبادرة "ممشى الألوان" بإشراف وكيل كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عادل الزهراني، ومبادرة "تطوير وتحسين المشهد البصري" بإشراف المهندس مساعد الحليس مدير مركز تسامي للفنون، وكلا المبادرتين بمشاركة مجتمعية وتعاون مع نخبة من فناني الرسم الجرافيت وبدعم عدد من الجهات والمؤسسات الراعية من خلال جمعية عيون جدة الخيرية.



وتحقق فكرة المشروع الارتقاء بالطابع الحضاري لمدينة جدة وتحسين المشهد البصري لعدد من الميادين والجداريات على محاور المدينة الرئيسية لتكون من أفضل ثلاث مدن تنافسية في جودة الحياة، وهو ما تسعى الأمانة والجمعية إلى تحقيقه من خلال جداريات الفن الجرافيتي وجداريات جدة في عيون الفنانين، كما يهدف إلى تعزيز فن الفراغ العام المفتوح التشاركي من خلال إستراتيجيات صناعة المكان للفراغات العامة المفتوحة.



وأوضح أمين محافظة جدة أن هذه المبادرات تأتي ضمن اتفاقية جرى توقيعها مع جمعية عيون جدة وتهدف الى تطوير وتحسين المشهد البصري لمدينة جدة، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية مع الجمعية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، مضيفًا أن هذه المبادرات هي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة جدة في الطرق الرئيسية وممرات المشي والرياضة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع.



من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صالح صيرفي إن الهدف هو عودة الوجه الحسن لعروس البحر لتكون في مصاف المدن العالمية التي يضرب بها المثل في الجمال والبيئة الصحية المناسبة لتكون عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين الشريفين، والتعريف بجهود جمعية عيون جدة وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية التي تتكاتف لخدمة المجتمع وإعطاء الفرصة للفنانين والمبدعين والقطاعات الحكومية والأهلية.