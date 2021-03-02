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قال: توجد السحب على أجزاءٍ من الرياض "بما فيها العاصمة"

أمطار خفيفة وغبار.. الحصيني يكشف ملامح طقس الساعات القادمة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: توجد السحب على أجزاء من الرياض "بما فيها العاصمة"، والشرقية؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئياً؛ قد تهطل بعض الأمطار الخفيفة.

وتابع: رياح مغبرة على جنوبي منطقتَي الرياض والشرقية وبين ينبع وجدة.