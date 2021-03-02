أمطار خفيفة وغبار.. الحصيني يكشف ملامح طقس الساعات القادمة

قال: توجد السحب على أجزاءٍ من الرياض "بما فيها العاصمة"

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: توجد السحب على أجزاء من الرياض "بما فيها العاصمة"، والشرقية؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئياً؛ قد تهطل بعض الأمطار الخفيفة.

وتابع: رياح مغبرة على جنوبي منطقتَي الرياض والشرقية وبين ينبع وجدة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 08:27 AM

قال: توجد السحب على أجزاءٍ من الرياض "بما فيها العاصمة"

أمطار خفيفة وغبار.. الحصيني يكشف ملامح طقس الساعات القادمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ من مرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: توجد السحب على أجزاء من الرياض "بما فيها العاصمة"، والشرقية؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئياً؛ قد تهطل بعض الأمطار الخفيفة.

وتابع: رياح مغبرة على جنوبي منطقتَي الرياض والشرقية وبين ينبع وجدة.

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