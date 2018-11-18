نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "أحمد المقعدي"

استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي

نقل الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد "أحمد يوسف المقعدي" الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد؛ عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد وصل إلى محافظة القنفذة، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، والذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.