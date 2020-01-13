"سكني" يُسلم أكثر من 8 آلاف أرض مجانية لمستفيديه خلال "ديسمبر" الماضي

توزعت في 13 منطقة حول المملكة

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر ديسمبر الماضي تسليم 8,452 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها، إذ أسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال منصة "سكني" الإلكترونية التي تضم تطبيقاً وموقعاً إلكترونياً، يمكن المستفيد من تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن التسليم شمل 3425 أرضًا للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، و777 مواطنًا تم تسليمه في منطقة الرياض، إضافة إلى 835 أرضًا في منطقة القصيم، و47 في منطقة نجران، و933 مواطنًا استلم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي منطقة المدينة المنورة تم تسليم 231 أرضاً، بينما تسلم 276 مواطناً أراضٍ مجانية في منطقة الجوف، كذلك تسلم 26 مواطناً في منطقة الحدود الشمالية أراض مجانية، و252 مواطنًا في حائل، و1184 مواطناً في منطقة عسير، كما سلم البرنامج 127 أرضاً سكنية في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 106 أرضاً، و233 أرضًا في منطقة جازان.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 مترًا مربعًا إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، كما أكد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية https://sakani.housing.sa/plans-map.

وبين "سكني" أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك "فيلا" ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد سلَّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.