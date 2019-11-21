مصر.. "سوزان مبارك" في العناية المركزة

نجلها علاء كشف أنها أجرت عملية جراحية

ترقد سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في العناية المركزة، عقب عملية جراحية مطلع الشهر الجاري؛ وفق ما كشف عنه نجلها علاء مبارك ردًّا على أحد متابعيه على "تويتر" أمس.

وكتب علاء ردًّا على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على "تويتر" حول الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، شكرًا لسؤالك".

وفي وقت سابق، قال علاء مبارك: إن والدته أجرت عملية جراحية يوم 4 نوفمبر الجاري؛ لكنه لم يفصح عن طبيعتها، وفق موقع "مصراوي المحلي".

وسبق أن نَشر "علاء" في شهر أغسطس الماضي صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية جراحية لوالدته أيضًا.