بالعربية والإنجليزية.. "المسرح والفنون الأدائية" تطلق موقعها الإلكتروني

كنافذةٍ جديدة من النوافذ الاتصالية للهيئة مع المهتمين

أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية، كنافذةٍ جديدة من النوافذ الاتصالية للهيئة مع المهتمين بالقطاع وممارسيه والمستثمرين فيه، وذلك من خلال الرابط: https://performingarts.moc.gov.sa/ .

ويقدم موقع الهيئة لمتصفحيه رؤية شاملة واطلاعاً كاملاً على قطاع المسرح والفنون الأدائية بجميع مساراته التي تشمل الرقص وفنون السيرك والكوميديا الارتجالية وعروض الشارع والعروض التجريبية والأوبرا، كما يثري المتلقي بمحتوى يغطي أنشطة الهيئة ومبادراتها وبرامجها المتنوعة وأخبارها الدورية.

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07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 06:17 PM

كنافذةٍ جديدة من النوافذ الاتصالية للهيئة مع المهتمين

بالعربية والإنجليزية.. "المسرح والفنون الأدائية" تطلق موقعها الإلكتروني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية، كنافذةٍ جديدة من النوافذ الاتصالية للهيئة مع المهتمين بالقطاع وممارسيه والمستثمرين فيه، وذلك من خلال الرابط: https://performingarts.moc.gov.sa/ .

ويقدم موقع الهيئة لمتصفحيه رؤية شاملة واطلاعاً كاملاً على قطاع المسرح والفنون الأدائية بجميع مساراته التي تشمل الرقص وفنون السيرك والكوميديا الارتجالية وعروض الشارع والعروض التجريبية والأوبرا، كما يثري المتلقي بمحتوى يغطي أنشطة الهيئة ومبادراتها وبرامجها المتنوعة وأخبارها الدورية.

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