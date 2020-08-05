بلدي السهي يجري جولة ميدانية للوقوف على آثار الحالة المطرية بالقرى

وتوصية بالعمل على معالجة انهيارات أطراف الطرق الرئيسية

أجرى رئيس المجلس البلدي لبلدية مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة، محمد حسن جوهري، جولة ميدانية للوقوف على آثار الحالة المطرية التي وقعت مساء البارحة على قرى مركز السهى.

رافق "جوهري" خلال الزيارة: رئيس بلدية السهي بالنيابة إبراهيم الزيلعي، ولجنة الخدمات بالمجلس البلدي والمكونة من "موسى عبده حكمي وسعد مروعي نامس".

وشملت الجولة زيارة جميع المواقع التي تجمعت بها مياه الأمطار في إسكان السهي، والوقوف على المعالجة السريعة التي نفذتها البلدية للحد من انحدار كميات صخمة من المياه جنوباً.

كما تمت معاينة التجمع الآخر بجوار مركز شرطة السهى وعملية الشفط المستمرة لسحب تلك المياه من الموقع.

وتوجه الجميع لمشاهدة الطريق الساحلي الممتد على شاطئ السهى جنوباً، والاطمئنان على سير الطريق دون تمكن المياه الراكدة شرق الطريق من أي تأثير عليه. وشملت الجولة لقرى المركز ومتابعة تأثير هطول الأمطار بها.

وأوصى أعضاء اللجنة بالرفع للبلدية بمعالجة تجمع المياه بجوار إسكان السهى، معالجة جذرية والرفع بالدراسة اللازمة لتطبيق تلك المعالجة، وموقع تجمع المياه في ديحمة بجوار مركز شرطة السهي لإنهاء الموضوع جذرياً.

كما أوصى الأعضاء بالعمل على معالجة انهيارات أطراف الطرق الرئيسية وفتح وردم الطرق المقفلة داخل القرى والتصريف المباشر للمياه من الشوارع والأحياء.

وفي نهاية الجولة، قدم رئيس المجلس، شكره للبلدية على جهودها المبذولة في جميع مواقع المركز التي تأثرت من الحالة المطرية والمعالجات الطارئة التي عملت عليها البلدية خلال الـ 24 ساعة الماضية.