خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس النيجر

أكد تضامُن بلاده ووقوفها لجانب السعودية في إجراءاتها للحفاظ على أمنها

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو.

وأكد الرئيس إيسوفو محمدو لخادم الحرمين الشريفين تضامُن النيجر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عن شكره لفخامة رئيس النيجر لإدانته هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.