طقس الخميس: يستمر ارتفاع درجات الحرارة على غرب ووسط وشرق المملكة

رياح مثيرة للأتربة تحُدّ من الرؤية على الوسطى وغيوم بالشمالية وسحب رعدية بالمرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويُتوقع تكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كذلك على شمال شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول لشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.