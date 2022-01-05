سوريا.. فصائل إيرانية أطلقت 3 صواريخ على حقل العمر النفطي التابع للتحالف الدولي

الصواريخ أطلقت من غرب الفرات استهدفت مهبط طيران في قاعدة للتحالف

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن فصائل إيرانية أطلقت 3 صواريخ على حقل العمر النفطي التابع للتحالف الدولي.

وأكد "المرصد" أن قصف متبادل بين قوات التحالف الدولي وفصائل إيرانية في سوريا، وأن صواريخ أطلقت من غرب الفرات استهدفت مهبط طيران في قاعدة تابعة للتحالف الدولي.