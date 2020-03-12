بارق.. أنباء عن مقتل مواطن على يد زوجته برصاصة في الرأس

الجهات الأمنية باشرت الواقعة في ساعة متأخرة من مساء أمس

باشرت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير حادثة مقتل مواطن في منزله على يد زوجته الثلاثينية من سلاح ناري "مسدس"، واستقرت الطلقة في رأسه وأردته قتيلاً.

وتشير معلومات إلى أن الأسرة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 عاماً.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفرها.

الجهات الأمنية محافظة بارق مقتل مواطن

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12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 02:50 PM

الجهات الأمنية باشرت الواقعة في ساعة متأخرة من مساء أمس

بارق.. أنباء عن مقتل مواطن على يد زوجته برصاصة في الرأس

عبدالعزيز الشهري

بارق

26 31,792

باشرت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير حادثة مقتل مواطن في منزله على يد زوجته الثلاثينية من سلاح ناري "مسدس"، واستقرت الطلقة في رأسه وأردته قتيلاً.

وتشير معلومات إلى أن الأسرة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 عاماً.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفرها.

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الجهات الأمنية محافظة بارق مقتل مواطن

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