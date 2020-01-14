إعلان نتائج القبول النهائي بـ"مكافحة المخدرات" في عدد من الرتب العسكرية

وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441 05:37 PM

وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي للرجال

إعلان نتائج القبول النهائي بـ"مكافحة المخدرات" في عدد من الرتب العسكرية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa.

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المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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