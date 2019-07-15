"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على "الشرقية" والرياض تمتد إلى نجران

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران، كما يستمر تأثيرها في الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر؛ تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.