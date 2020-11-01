الولايات المتحدة تسجل 99.750 إصابة مؤكدة و1.009 حالات وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 99.750 إصابة مؤكدة و1.009 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.024.298 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 229.109 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 99.750 إصابة مؤكدة و1.009 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.024.298 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 229.109 حالات وفاة.