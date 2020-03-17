جدة تتصدّر العالم في الالتزام بالعزل المنزلي لمحاربة فيروس كورونا‬

من بين 30 مدينة.. ووهان الصينية في المرتبة الثانية والرياض الثالثة

‏‫تصدّرت مدينة جدة‬ مدن دول العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا‬، وجاء ذلك بناءً على انخفاض الحركة المرورية في المدينة؛ بحسب موقع Exante Data.

فيما حازت في المرتبة الثانية في بيانات الموقع مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، بينما جاءت مدينة الرياض في الترتيب الثالث.

فيروس كورونا الجديد

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 07:44 PM

من بين 30 مدينة.. ووهان الصينية في المرتبة الثانية والرياض الثالثة

جدة تتصدّر العالم في الالتزام بالعزل المنزلي لمحاربة فيروس كورونا‬

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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‏‫تصدّرت مدينة جدة‬ مدن دول العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا‬، وجاء ذلك بناءً على انخفاض الحركة المرورية في المدينة؛ بحسب موقع Exante Data.

فيما حازت في المرتبة الثانية في بيانات الموقع مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، بينما جاءت مدينة الرياض في الترتيب الثالث.

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فيروس كورونا الجديد

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