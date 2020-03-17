





151

من بين 30 مدينة.. ووهان الصينية في المرتبة الثانية والرياض الثالثة

جدة تتصدّر العالم في الالتزام بالعزل المنزلي لمحاربة فيروس كورونا‬

‏‫تصدّرت مدينة جدة‬ مدن دول العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا‬، وجاء ذلك بناءً على انخفاض الحركة المرورية في المدينة؛ بحسب موقع Exante Data.



فيما حازت في المرتبة الثانية في بيانات الموقع مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، بينما جاءت مدينة الرياض في الترتيب الثالث.