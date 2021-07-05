بعد 27 عاماً من رئاستها .. "بيزوس" يترجل عن قيادة "أمازون"

يكرس جهوده لمشاريع أخرى

يتنحى جيف بيزوس رجل الأعمال البالغ 57 عاماً عن منصب المدير العام لشركة أمازون، اليوم (الاثنين)، لمساعده الأيمن آندي جاسي، سعياً إلى تكريس نفسه لمشاريع أخرى، أولها رحلة إلى الفضاء في 20 يوليو (تموز).

وسيحتفظ "بيزوس" بدور رئيسي في الشركة، التي أسسها قبل 27 عاماً من خلال استمراره رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارتها.

وفي مقابل ما حظي به "بيزوس" من ثناء لابتكاراته العديدة، التي أدت أحياناً إلى زعزعة قطاعات اقتصادية بأكملها، تعرض كذلك لانتقادات بسبب بعض الممارسات التجارية التي تنطوي على سحق المنافسة، أو بسبب معاملة موظفيه.

وسواء كان في مجال بيع الكتب أو فيما يتعلق بالحوسبة السحابية أو في قطاع التوصيل للمنازل، فإن "بيزوس" مسؤول يشجع التغيير، بحسب ما وصفه داريل ويست من مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز.

وتبلغ قيمة "أمازون" اليوم في البورصة أكثر من 1700 مليار دولار، وهي التي أطلقها "بيزوس" من مرأبه، وحققت الشركة عام 2020 مبيعات بقيمة 386 مليار دولار، بمختلف القطاعات، التي تضمها هذه المجموعة المترامية الأطراف، من التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية إلى محال البقالة والذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.