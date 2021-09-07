تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 08:17 AM

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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