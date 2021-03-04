أمانة جدة تُغلق نفق طريق الأمير ماجد تقاطع "حراء" لمدة 48 ساعة

اعتباراً من غد الجمعة وبالتعاون مع "المرور"

تغلق أمانة محافظة جدة، مسار نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع حراء المتجه من الجنوب إلى الشمال، لمدة 48 ساعة بالتعاون مع مرور المحافظة، ابتداءً من غد الجمعة عند الساعة 12م.

يأتي ذلك في إطار أعمال الصيانة والتصوير CCTV للشبكة القائمة والحديثة.

أمانة جدة

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04 مارس 2021 - 20 رجب 1442 11:48 PM

اعتباراً من غد الجمعة وبالتعاون مع "المرور"

أمانة جدة تُغلق نفق طريق الأمير ماجد تقاطع "حراء" لمدة 48 ساعة

عبدالله الراجحي

جدة

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تغلق أمانة محافظة جدة، مسار نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع حراء المتجه من الجنوب إلى الشمال، لمدة 48 ساعة بالتعاون مع مرور المحافظة، ابتداءً من غد الجمعة عند الساعة 12م.

يأتي ذلك في إطار أعمال الصيانة والتصوير CCTV للشبكة القائمة والحديثة.

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