فريق نخبة لاعبي دوري المدارس يختبر قدراته.. أمام ريال مدريد

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا

أجرى فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجربة ودية مع فريق ريال مدريد "17 U" على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن برنامج إعداد الفريق بمعسكره القائم في مدريد.

وشهدت المباراة حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام القين، والملحق الثقافي الدكتور سعيد المالكي، ومدير الإشراف المدرسي بالملحقية الثقافية السعودية الدكتور حمد آل معمر، ورئيس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان.

وحرص مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس، الإسباني ياغو اغالير، على تجربة غالبية اللاعبين للوقوف على مستوياتهم البدنية والفنية؛ حيث شارك في المباراة اللاعبون: حمزة شحاتة "حارس"، وعبدالله الربيعة "مدافع"، وفراس رباط "مدافع"، وبهيان القحطاني "ظهير أيمن"، وفيصل عبدالرزاق "ظهير أيسر"، وجواد هاشم "وسط"، وعبدالله العلي "وسط"، وإبراهيم عقيل "وسط"، وعبدالرزاق عواجي "جناح أيسر"، ومالك حمزة "جناح أيمن"، وعلوي العطاس "مهاجم"، بالإضافة إلى قائمة الاحتياط التي ضمت اللاعبين: عبدالله البليهي "حارس"، وعبدالصمد القحطاني "مهاجم"، وفهد الدهمشي "وسط"، ورويد الهوساي "جناح أيسر"، وفهد الشايع "وسط"، وعلي العطاس "ظهير أيمن"، وسعيد العامري "وسط"، الذين شاركوا في الشوط الثاني من المباراة.

وشكر المدرب ياغو اغالير كافة اللاعبين على المجهودات البدنية التي بذلت من الجميع وعلى الانضباطية العالية التي يشهدها المعسكر، بينما أكد المدير الفني لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس عبدالله الضو، أن "برنامج الإعداد يتواصل حاليًّا في مدينة مدريد منذ أن بدأ الجمعة الماضية، وسيجري الفريق تجربة ودية السبت القادم، ومن ثم سيتنقل إلى المرحلة الثانية من المعسكر التي ستقام في مدينة برشلونة، والتي سيتخللها مباراتان تجريبيتان يومي الثامن والعاشر من سبتمبر الحالي".

وأوضح الضو أن "هناك متابعة يومية طبية لجميع اللاعبين وفق إجراءات وقائية احترازية للوقاية من وباء "كوفيد 19"، وذلك للحفاظ على سلامة اللاعبين في مقر المعسكر في ملاعب التدريبات والمباريات، والحمد لله الجميع بصحة وسلامة".

من جانبه قدّم رئيس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، شكره وتقديره، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية لدوري المدارس بوزارة الرياضة، لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام القين، وللملحق الثقافي الدكتور سعيد المالكي، ولمدير الإشراف المدرسي بالملحقية الثقافية السعودية الدكتور حمد آل معمر، على اهتمامهم بالمعسكر الإعدادي لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس وعلى حضورهم ومتابعتهم لمباراة اليوم الودية، مشيداً بروح وانضباطية كافة اللاعبين في المعسكر وبعمل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.