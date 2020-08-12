خلاف ينتهي بمقتل شخصين في صامطة.. والجهات الأمنية تباشر

الجاني قتل قريبه وأطلق النار على نفسه فلقي مصرعه على الفور

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، جريمة قتل راح ضحيتها شخصان.



ووفقًا للتفاصيل، فإن الخلاف نشب بين شخصين، وانتهى بمقتل الاثنين معاً بعيارات نارية، بعدما أقدم الجاني على قتل قريبه، كما أطلق النار على نفسه ولقي مصرعه على الفور.